Povere creature! | il film di Lanthimos parte da un' idea formidabile ma rimane in superficie

(Di venerdì 1 settembre 2023) Il nuovodicon Emma Stone (in concorso al festival di Venezia) sembra non saper fare granché del suo spunto fortissimo

Emma Stone, l'affascinante star statunitense, in '!', film presentato oggi alla Mostra di Venezia, è Bella Baxter, personaggio tratto dal romanzo di Alasdair Gray e tradotto per il cinema dal regista greco Yorgos Lanthimos, una ...Veneziaalla Mostra del cinema. Donne dall'animo troppo puro o dal cuore troppo grande, che il mondo considera poca cosa e il cui viaggio di emancipazione lungo cent'anni, una vita, una ...L'impressione è che il soggetto da cui è stato sviluppato! (quello che adatta il romanzo omonimo di Alasdair Gray) sia stato sottratto dall'ufficio di Tim Burton con l'inganno. Il contesto ottocentesco vittoriano e gotico (ma con begli ...

La curiosità di Bella Baxter (Emma Stone) è insaziabile. D'altra parte, per lei tutto è nuovo: nel suo corpo di giovane donna alberga la mente di una neonata. Accudita e monitorata dal padre creatore ...