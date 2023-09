Povere Creature! a Venezia | Emma Stone abbacinante per un film disorientante

(Di venerdì 1 settembre 2023) Che peccato chenon sia al Lido: sarebbe stata inondata da applausi. È esplosiva la sua performance in(Poor things),in concorso alla Mostra del cinema di2023. È energia ipnotica e sbandata, esaltata dai gialli e dai blu delle organze addosso, sotto lo sguardo sempre imprevedibile di Yorgos Lanthimos, regista greco ormai venerato dai cinefili al pari dei made in Hollywood. Va da sé che, assente in laguna causa sciopero degli attori del sindacato Sag-Aftra, potrebbe bissare la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, già vinta nel 2016 con La La Land. Ma soprattutto è quasi scontato che riceva, a suo tempo, la sua quarta nomination agli Oscar. Nella proiezione mattutina per la stampa ...

Che peccato che Emma Stone non sia al Lido: sarebbe stata inondata da applausi. È esplosiva la sua performance in! ( Poor things ) , film in concorso alla Mostra del cinema di Venezia 2023 . È energia ipnotica e sbandata, esaltata dai gialli e dai blu delle organze addosso, sotto lo sguardo sempre ...VENEZIA - Seria ipoteca sul Leone per! , il nuovo film di Yorgos Lanthimos , in concorso a Venezia e dal 25 gennaio nelle sale con la Walt Disney Italia. Ispirato all'eterno mito di Frankenstein, nella versione dello ...Si gioca tutto il cinema di Yorgos Lanthimos. Stavolta saltano tutti i calcoli di uno stile spesso studiatissimo, dove la forma prevale sulla storia e inghiotte i personaggi. Con! ha dei ribelli che sovvertono l'ordine del suo cinema, guidati da Emma Stone dove ci sono anche Willem Dafoe, autentica reincarnazione di un mostro Universal con il volto segnato ...

Povere creature!, la recensione | Festival di Venezia | Cinema BadTaste.it Cinema

Mai viste al Lido tante scene di sesso così innocenti, infantili, pure.Vorace di libertà e di conoscenza, oltre le convenzioni, la sua Bella è la risposta gotica alla Barbie di Margot Robbie. Performance straordinaria per l'attrice statunitense, assente al Lido. C'è ...