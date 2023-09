Possibile rigore | No guarda | è fermo Ecco l' audio tra arbitro e Var in Juve-Bologna

Quando ho visto quell'episodio ho pensato subito che c'era ungrosso come una casa - ha ... lo ripeto, lavoriamo sempre per migliorare e evitare il piùerrori". "Criticate me che ho le ...Il Var Fourneau apre la revisione con quella frase:. Ma dopo pochi secondi, chiede agli operatori di approfondire: Fammi vedere solo unaltra prospettiva. A quel punto, succede ...... il designatore arbitrale, che ha reso noto l'audio del Var e che ha sentenziato che quel...RISULTATO: 2 - 1

Juve-Bologna, diffuso l'audio del Var. Le prime parole: "Per me no" La Stampa

Gianluca Rocchi ha reso noto l'audio tra l'arbitro Di Bello e il Var durante Juventus-Bologna sul contatto Iling jr-Ndoye. Il designatore arbitrale però non punirà il fischietto pugliese ...Fourneau lo spiega così: “ No, sta fermo, guarda…”. Parla del terzino della Juventus. Interviene l’Avar Nasca: “Per me no ”. E così, in una manciata di secondi, l’episodio è liquidato: “Check ...