Pordenone | uomo asserragliato | seconda notte fuori casa per 13 persone

(Di venerdì 1 settembre 2023) È appena trascorsa laper le 13che abitano nella palazzina dove si èl'ingegnere 55enne di Cordovado (), dopo essersi rifiutato di consegnare ai carabinieri le armi che detiene a uso sportivo in mancanza di una conferma del provvedimento di detenzione. A rendere noto il numero degli sfollati è stata la sindaca, Lucia Bunettin, che ha spiegato come sia stato lo stesso Comune a mettere a disposizione specifiche strutture.

Questa in corso è la seconda notte che trascorrono fuori casa le 13 persone che abitano nella palazzina dove, da ieri mattina, si è asserragliato l'ingegnere 55enne di Cordovado (), dopo essersi rifiutato di consegnare ai carabinieri le armi che detiene a uso sportivo in mancanza di una conferma del provvedimento di detenzione. A rendere noto il numero degli sfollati ... il 55enne che ieri si è asserragliato in casa sua a Cordovado, in provincia di, e i negoziatori dei carabinieri. Lo apprende l' ANSA da fonti informate. L'avrebbe a sua disposizione ...

In totale, sono una trentina le persone che stanno patendo notevoli disagi per la chiusura del centro cittadino e di alcune attività commerciali ...Ci sono volute 36 ore, ma nel tardo pomeriggio si è aperto un canale di dialogo tra l’ex militare friulano di 55 anni, asserragliato da mercoledì mattina nella propria abitazione di ...