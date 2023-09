Pordenone | l’ingegnere ancora asserragliato in casa L’amica | “non è una persona pericolosa”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 1 settembre 2023)in. A parlare è un’amica dell’uomo: “non è una” Sembra non dare segni di cedimento l’uomo che da tre giorni èincon armi e munizioni. Si tratta di Luca Orlandi, ingegnere di 55 anni originario di San Donà di Piave (Venezia). L’uomo ha deciso di chiudersi inpoco prima l’arrivo dei militari che avrebbero dovuto notificargli un divieto di detenzione di armi, per mancata consegna del certificato di equilibrio psicofisico. L’uomo, asserragliandosi in, ha determinato la messa in sicurezza dell’area circostante, provocando disagi sia agli abitanti, in 13 hanno trascorso una nuova nottata fuori ...