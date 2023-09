Pomezia | omicidio a via Singen | arrestato il presunto killer

(Di venerdì 1 settembre 2023)– A pochi giorni dall’avvenuto a via(leggi qui), i Carabinieri della Compagnia die del Nucleo Investigativo del Gruppo di Frascati, dopo un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Velletri, hanno fermato con l’accusa divolontario un 39enne del posto. L’uomo è sospettato di aver assassinato con alcune coltellate alla schiena Sandro Epifano, conosciuto come “furgone”, avvenuto a, nel complesso delle case popolari di via, la notte del 27 agosto scorso. Il fermato si trova in carcere a Velletri. I militari dell’Arma erano stati allertati da una telefonata e, giunti sul posto, avevano trovato la vittima in un lago di sangue ma ancora viva. Epifano è morto poco dopo l’arrivo ...

una serie di elementi per individuare l'autore dell'. A supporto dell'attività investigativa ci potrebbero essere anche le immagini del sistema di videosorveglianza.

Il 50enne, ucciso con un colpo d'arma da fuoco, venne trovato in fin di vita in un condominio di Pomezia la notte del 27 agosto ...(ANSA) - ROMA, 01 SET - Un uomo di 39 anni è stato fermato dai carabinieri perché accusato dell'omicidio di Sandro Epifano, 53 anni, avvenuto a Pomezia la notte del 27 agosto scorso, in via Singen. La ...