Pomeriggio Cinque riparte | ma senza Barbara D’Urso | il messaggio della conduttrice su Instagram

(Di venerdì 1 settembre 2023) Sta per ricominciare, l’amato programma di Canale 5 storicamente condotto da. Che, però, a partire da settembre, non vedremo più alla conduzionetrasmissione. In un lungo post, latira le sommesua esperienza, raccontando gioie e dolori dei suoi 15 anni alla conduzione del programma.aveva già espresso amarezza per l’inaspettata decisione di Pier Silvio Berlusconi di escluderla dalla conduzione, dichiarando alle pagine di Repubblica: “Il sentimento dominante è il dolore, unito a sgomento e rabbia. Ciò che mi fa più rabbia è non essere riuscita a salutare il mio pubblico”. Ora, torna sull’argomento un’ultima volta, prima di affidare definitivamente il programma a ...

Al posto della D'Urso ci sarà dunque Myrta Merlino , che ha lasciato La7 per prendere il timone die condurre un programma sobrio come voluto dai piani alti di Cologno Monzese. In ...Da oggi su Canale 5 al via la nuova stagione di '', il programma targato Videonews (in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.55), che vede alla conduzione Myrta Merlino . Molte le pagine all'interno del programma per raccontare ...Dopo tante polemiche estive, finalmente ci siamo. Oggi - alle 16.55 - riparte, il programma delle reti Mediaset condotto per la prima volta da Myrta Merlino . La giornalista, dopo tanti anni al servizio di Urbano Cairo , passa ora alla corte di Piersilvio ...

Condividi su Lunedì 4 settembre, dalle 16:55 su Canale 5, seguiremo in diretta il debutto di Myrta Merlino al timone di Pomeriggio Cinque. Per la giornalista, ex volto di La7, si tratta dell'esordio a ...