Pomeriggio 5 era la mia casa | Barbara D’Urso durissima | il forte intervento a pochi giorni dall’inizio e la frecciata alla Merlino

(Di venerdì 1 settembre 2023) Mancanoall’inizio della nuova stagione di5. Ovviamente come è noto a tutti si tratta della prima senza. Adall’esordio della nuova stagione, proprio quest’ultima torna a parlare della sua (ex) “creaturella”. In un lungo post Instagram, questa mattina la conduttrice ha voluto riassumere quelli che sono stati L'articolo proviene da KontroKultura.

Sul senso di questa visita papa Francesco sisoffermato salutando brevemente i giornalisti durante il volo partito da Roma nel tardodi ieri. 'Andare in Mongolia - aveva osservato - è ...TRENTO .partito da casa in auto ieri nel tardoper una breve uscita, ma poi non vi aveva ancora fatto ritorno, come inveceprevisto. Così i familiari di un sessantasettenne della zona di ...L'uomo, un colombiano di 24 anni, siavvicinato al giovane minacciandolo con un coltello ... questosul Palazzo della Regione Liguria è stato affisso un drappo rosso con la scritta "...

Barbara D'Urso e il lungo e amaro sfogo su Instagram: "Pomeriggio ... ComingSoon.it

Barbara D'Urso, il saluto al pubblico e la polemica per come è stata allontanata da Pomeriggio 5. Poi fa gli auguri sbagliando il nome di Myrta Merlino.Il lungo post su Instagram in cui ripercorre i suoi 15 anni nel programma Mediaset: 'Ero pronta a ricominciare, ma ora le chiavi di casa date a ...