(Di venerdì 1 settembre 2023) (Adnkronos) – Unin, 'seduto' accanto al conducente. E' la scena surreale che ladel Nebraska si è trovata davanti instrada. Gli agenti sono intervenuti dopo le numerose segnalazioni dimobilisti allibiti. L'animale, con il muso e le enormi corna fuori dall'abitacolo, ha viaggiato tranquillo per decine di km prima dello stop. Secondo i media locali, il guidatore se l'è cavata con un'ammonizione e con l'ordine di riportare il, identificato con il nome Howdy Doddy, nella sua stalla. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Fausto Salinas Samaniego, comandante generale dellanazionale dell'Ecuador, ha spiegato che ...di emergenza - decretato dal presidente Guillermo Lasso il 24 luglio la violenza non si: ...Un toro in auto, 'seduto' accanto al conducente. E' la scena surreale che ladel Nebraska si è trovata davanti in autostrada. Gli agenti sono intervenuti dopo le numerose segnalazioni di automobilisti allibiti. L'animale, con il muso e le enormi corna fuori dall'...... confermando larichiesta a Rivieracqua di riavviare il dissalatore, il Comune ha presentato ... Il progetto di mobilità sostenibile, promosso dall'Assessorato allaMunicipale e coordinato ...

Polizia ferma auto in autostrada, c'è un toro a bordo - Video TheSoundcheck

Un toro in auto, ‘seduto’ accanto al conducente. E’ la scena surreale che la polizia del Nebraska si è trovata davanti in autostrada. Gli agenti sono intervenuti dopo le numerose segnalazioni di autom ...Incredibile ma vero. Un uomo è stato fermato dalla polizia mentre trasportava in auto un grosso toro: era seduto accanto a lui, lato passeggero. È successo a Norfolk, nello Stato del Nebraska, negli ...