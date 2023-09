Pil | Misiani Pd | ' demolita narrazione ottimistica governo | manovra faccia conti con realtà'

(Di venerdì 1 settembre 2023) Roma, 1 set (Adnkronos) - "La revisione dei dati del PIL relativi al secondo trimestre del 2023 evidenzia, purtroppo, una frenata dell'economia peggiore delle stime iniziali. Questi numeri, insieme a quelli resi noti ieri sul calo dell'occupazione a luglio per la prima volta dopo sette mesi, confermano il deterioramento della condizione economica del Paese e demoliscono lache ile la maggioranza hannonuato a sostenere nei mesi scorsi". Lo dice il senatore del Pd Antonio. "È tutta Europa a rischiare la stagflazione e l'Italia non fa eccezione, con buona pace della propaganda della destra. La prossimadi bilancio è chiamata a fare icon la. Le risorse disponibili vanno concentrate dove ...

