Pil | l' economia italiana frena più del previsto | - 0 | 4% nel secondo trimestre

La domanda nazionale al netto delle scorte ha sottratto 0,7 punti percentuali alla variazione del: nullo il contributo dei consumi delle famiglie e delle Istituzioni Sociali Private ISP, - 0,4 ...La variazione acquisita per ilnel 2023 e' pari a +0,7%. Lo comunica Istat, dopo aver ridotto le previsioni per il secondo trimestre rispetto alle stime preliminari.La stima deldiffusa in via preliminare il 31 luglio 2023 era stata di una riduzione congiunturale dello 0,3% e di una crescita tendenziale dello 0,6%. Il secondo trimestre ha avuto tre giornate ...

La stima del Pil diffusa in via preliminare il 31 luglio 2023 era stata ... “La stima completa dei conti economici trimestrali conferma la flessione dell’economia italiana nel secondo trimestre ...L'economia italiana frena più del previsto. Nel secondo trimestre del 2023 il Pil, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito dello 0,4% rispetto al trimestre precedente ...