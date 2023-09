Pil | Italia frena e Istat rivede stime | -0 | 4% in secondo trimestre

L'ha dei mercati piu' distribuiti geograficamente come settori ma naturalmente siamo dei ... ha affermato il banchiere, aggiungendo di aspettarsi 'per l'anno prossimo una crescita deldell'1%...La variazione acquisita delper il 2023 è pari a +0,7%, si legge ancora nel comunicato dell'Istat, il quale spiega che a determinare la flessione delnel secondo trimestre è stata ...Domanda interna in calo, contributo di domanda esterna pressoché nullo. Così il prodotto interno lordo inha fatto registrare nel secondo trimestre 2023 un calo dello 0,4 per cento rispetto al precedente. Lo rileva l'Istat. Tre giorni fa un'altra notizia non positiva: - 73mila occupati a luglio ...

Italia frena più del previsto, Pil secondo trimestre -0,4% Il Sole 24 ORE

Il PIL italiano è diminuito nel secondo trimestre più di quanto misurato in precedenza. L'Italia potrebbe essere la prossima economia dell'UE a crollare.L'economia italiana frena più del previsto. Nel secondo trimestre del 2023 il Pil, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito dello 0,4% rispetto al trimestre precedente ...