Pil | Italia frena e Istat rivede stime | -0 | 4% in secondo trimestre

(Di venerdì 1 settembre 2023) L'istituto di statistica: "Flessione lievemente più accentuata rispetto alla stima preliminare, che aveva fornito una riduzione dello 0,3%". A luglio i prezzi alla produzione industriale diminuiscono dello 0,1% su base mensile e del 10,2% su base annua Economiana inta e l’ledel Pil. Neldel 2023 il Prodotto interno lordo, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito dello 0,4% rispetto alprecedente ed è cresciuto dello 0,4% nei confronti deldel 2022. E’ quanto riferisce l’. La stima completa dei conti economici trimestrali, si legge nella nota dell’istituto nazionale di statistica, conferma ...

... a causa dell'invecchiamento della popolazione, si perderanno circa 3,7 milioni di occupati, che producono 267,8 miliardi di valore aggiunto, pari al 15,6% del. Secondo lo studio, inci ...approfondimento Fitch taglia stime delper 10 grandi economie. Bene l'FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Economia Fmi alza le stime dell': meglio di Germania e Francia ...La variazione acquisita delper il 2023 è pari a +0,7%, si legge ancora nel comunicato dell'Istat, il quale spiega che a determinare la flessione delnel secondo trimestre è stata ...

Italia frena più del previsto, Pil secondo trimestre -0,4% Il Sole 24 ORE

Il Pil dell’Italia sta frenando più di quanto atteso, sulla scia dei continui rialzi dei tassi lanciati dalla Bce di Christine Lagarde per rimettere in riga la crescita dell’inflazione dell’area euro.Rispetto al trimestre precedente, tutti i principali aggregati della domanda interna sono in diminuzione, con un calo dello 0,3% dei consumi finali nazionali e dell'1,8% degli investimenti fissi lordi ...