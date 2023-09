Pil Italia | - 0 | 4% nel secondo trimestre | peggio del previsto

Si tratta dei conti degli economici trimestrali, ma il numero da sottolineare in rosso è uno e uno solo e riguarda ildel secondo trimestre . Le stime preliminari avevano già certificato un ......alla profezia di Roubini - capace di annunciare con largo anticipo la china drammatica lungo cui si era incamminata l'America nel 2008 con i mutui subprime - c'è una frenata delche, in, è ...'I dati sulal ribasso, la disoccupazione che aumenta, il caro benzina, gli sbarchi che raddoppiano, il caos ... Mentre l'va male, Meloni continua a suonare la sua propaganda'. Lo afferma ...

Pil italiano in calo dello 0,4% nel secondo trimestre, frena più del previsto Il Sole 24 ORE

Lo spettro della stagnazione. O, peggio, della stagflazione (economia ferma associata a prezzi elevati). È quello che sembra cominciare ad aggirarsi dopo i dati diffusi oggi dall' Istat. Si tratta dei ...All'Italia serve un pacchetto d'investimenti da 48 miliardi in dieci anni per superare l'emergenza idrica, recuperare acqua per le esigenze di famiglie, agricoltura, industria, idroelettrico. Emerge d ...