Pil | Conte | ' Meloni rimedi ai propri errori | il tempo della propaganda è scaduto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 settembre 2023) Roma, 1 set (Adnkronos) - "Due consigli non richiesti a Giorgia, per il bene dell'Italia: smettere di dare sempre la colpa a qualcun altro e, piuttosto, rimboccarsi le maniche perare ai". Lo scrive Giuseppein un post su Facebook. "Fino ad oggi si è vantata per la crescita del Pil italiano, che in realtà è letteralmente crollato a causa dell'inerzia e dell'incapacità del Governo, che sta dilapidando l'eredità di crescita di quasi l'11% nel biennio 2021-2022, frutto delle misure su cui ho investito quando ero al Governo. Misure che questo Governo ha cancellato, tagliato e demonizzato", spiega il leader del M5s. "Oggiraccoglie quello che ha seminato in tutti questi mesi a Palazzo Chigi, con il cappello in mano di fronte ai falchi ...