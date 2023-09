Picchia e pretende rapporto orale da ex compagna e figlia di 10 anni

(Di venerdì 1 settembre 2023) Mondragone. Si presenta a casa della exunda lei e dalladi 10, in manette un 36enne originario della Bulgaria. È quanto accaduto a Mondragone. Dovrà rispondere di sequestro di persona, minacce, lesioni personali, tentata violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso della notte scorsa si è presentato presso l’abitazione della ex, una 26enne sua connazionale,ndo da lei e dalladi 10, nata da una precedente relazione, un. Erano le 02:30 quando la donna è stata avvisata da un suo coinquilino, che in strada vi era il suo ex compagno che voleva parlarle. Credendo dovesse dirle ...

