Piazza Bellini | corteo per ricordare Giovanbattista Cutolo | ucciso per un parcheggio

(Di venerdì 1 settembre 2023) Oggi, alle 18, inè in programma una manifestazione in ricordo del giovane musicistaieri inMunicipio. “Ti sentiremo suonare con noi., nisciuno te scorda (nessuno ti dimentica)“. È il testo scritto su uno striscione apparso davanti alla porta d’ingresso del conservatorio San Pietro a Majella di Napoli,

Appuntamento alle ore ...I suoi amici si sono dati appuntamento alle ore 18 a, da dove alle ore 19 partirà un corteo in suo ricordo.Oggi è in programma un presidio alle 17.30 acon un corteo che partirà alle 19 per le strade del centro cittadino per Giò. Ad annunciarlo sui social è il papà del ragazzo, Franco ...

Presidio per Giovanbattista stasera in piazza Bellini, uno striscione al Conservatorio La Repubblica

Lo striscione dà appuntamento per oggi alle 18 in piazza Bellini dove è in programma una manifestazione in ricordo del giovane musicista ...Oggi sono comparsi fiori e messaggi nel punto in cui è stato ucciso il musicista 24enne; per l’omicidio fermato un 16enne dei Quartieri ...