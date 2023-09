Piano di Sorrento | “Costruiamo la nostra città” | l’evento con i mattoncini Lego

(Di venerdì 1 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“la, costruire per crescere”: si tratta della nuova iniziativa a cura dell’Amministrazione Comunale didie l’Associazione “Brickanti –al Sud” che prevede vari laboratori di costruzione e creatività nell’ambito di un importante e positivo connubio tra Politiche Giovanili e Politiche Sociali del Comune didi. Protagonisti assoluti delsaranno i. L’iniziativa si svolgerà presso il Centro Polifunzionale didii prossimi 9 e 10 settembre (dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00). Le attività previste sono numerose e interessanti: ...

Nel secondo due interessanti sfide ovvero il derby campano Giugliano -che verrà arbitrato ... Sabato altri sei incontri tra Girone B e C con Entella - Ancona in primocon arbitro Valerio ...Credo che ilpossa schierarsi con il 4 - 3 - 3 o con il 4 - 2 - 3 - 1. Maiuri è un ottimo ... Partono tutti sullo stesso, decido domani. Oviszach Ottimo giocatore, di gamba, di ...A distanza di tre mesi dai fatti, verificatisi adi, i carabinieri della compagnia dihanno tratto in arresto due giovani, rispettivamente di 21 e 24 anni, raggiunti da un'...

Piano di Sorrento, grave incidente nella notte a Mortora. Una strada tenuta in condizioni vergognose e pericolosa ... Positanonews

«Costruiamo la nostra Città» è l'evento per grandi e piccini con cui si potrà partecipare a laboratori di costruzione e creatività con i mattoncini ...Sarà l'attore Massimiliano Gallo a dirigere per la prossima stagione, e fino al 2028, il cinema teatro Tasso di Sorrento. Ad aggiudicarsi la gara indetta dal comune di Sorrento è stata è la K Srl di N ...