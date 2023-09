Piaggio | Matteo Colaninno presidente esecutivo | Michele ceo

(Di venerdì 1 settembre 2023)è stato nominatodi& C. "con deleghe in sostanziale continuità con quelle a lui stesso attribuitegli in precedenza" mentre, già chief ...

Colaninno è stato nominato presidente esecutivo di& C. "con deleghe in sostanziale continuità con quelle a lui stesso attribuitegli in precedenza" mentre Michele Colaninno, già chief ...Colaninno , classe 1970, si è laureato in economia e commercio, è consigliere didal 2003 e vice presidente dal 2004. È azionista, vice presidente e amministratore delegato di ...La nuova governance proposta prevedrebbe la nomina diColaninno a presidente esecutivo die del fratello Michele , che ha già le deleghe in materia di sviluppo, innovazione e marketing,...

Piaggio: Matteo Colaninno nominato Presidente e Michele ... Italia Informa

E' quanto ha decisio il Consiglio di amministrazione della società che si è riunito successivamente alla scomparsa del Presidente e Amministratore Delegato ...Il fratello Michele invece sarebbe la figura scelta per ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato: il CdA è previsto il 5 settembre ...