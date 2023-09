Philips Hue entra nel mondo della sicurezza della casa | ecco le videocamere e il sensore di contatto A settembre anche Matter

Signify, la società derivata dalla sezioneLightning, conosciuta per i suoi prodotti di illuminazione smart, ha annunciato a IFA 2023 una nuova categoria di prodottiSecure, che la mette in diretta competizione con aziende come Ring e Nest. Arriva la conferma del lancio, da parte dell'azienda specializzata in luci, di nuovi prodotti per la sicurezza ...Un balzo innovativo nel settore della sicurezza domestica con la lineaSecure mette Signify a competere con giganti come Ring e Nest. Le luci smartdi Signify, precedentemente conosciute principalmente per le loro capacità di illuminazione, stanno ...Signify ha annunciato a IFA 2023 il lancio della sua nuova gamma di prodottiSecure, videocamere e sensori che, uniti alle nuove funzionalità dell'app, consentono di monitorare la propria casa e attivare allarmi luminosi e sonori e ricevere notifiche ...

Philips Hue entra nel mondo della sicurezza della casa: ecco le ... DDay.it

Si chiama Hue Secure ed è la nuova gamma di videocamere e sensori di Philips che consentono di monitorare la propria casa e attivare allarmi (luminosi, sonori o notifiche) in tempo reale in caso di ...IFA 2023 è stato il palcoscenico per le novità di Philips Hue in arrivo nei prossimi mesi come le telecamere Secure ...