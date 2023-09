Peste suina | è allerta massima | allevamenti «blindati»

(Di venerdì 1 settembre 2023) IN BERGAMASCA. Nelle aziende procedure straordinarie di disinfezione. Borella (Coldiretti): in caso di contagio necessario avvisare subito le autorità.

L'assessore regionale all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, ha incontrato oggi a Roma il Ministro Francesco Lollobrigida, per discutere sull'emergenza PSA -Africana. Sullo stesso tema si è inoltre tenuta una seduta della Commissione Politiche Agricole che ha coinvolto tutte le Regioni per discutere del 'Piano straordinario di catture, ...Caserta . 'A distanza di quasi due anni dai primi casi di infezione diafricana - Psa, accertati in numerosi cinghiali tra il Piemonte e la Liguria, il virus è purtroppo penetrato negli allevamenti suini della Lombardia, regione nella quale si concentra la ...ROMA " "Governo compatto per fronteggiare laafricana. La sinergia tra i ministeri dell'Agricoltura, Difesa, Salute, e Ambiente, le osservazioni delle associazioni di categoria e il supporto dei competenti assessorati regionali, ha ...

Un importante convegno a cui vale la pena partecipare per essere messi a conoscenza del grosso problema della peste suina africana che sta interessando anche Regione Lombardia. “Peste Suina Africana: ...Genova – Aumenta sensibilmente il numero dei Comuni liguri inseriti nella zona di restrizione più severa per la peste suina. L’ultimo aggiornamento dell’Unione europea, che monitora la situazione in t ...