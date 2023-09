Persona molesta arrestata e denunciata per furto

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 1 settembre 2023)e poiper. Aggredisce gli agenti presso il Commissariato, li accertano la commissione di unper. Nella scorsa mattinata gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola per una segnalazione di una. I poliziotti, sul posto, hanno individuato un uomo che, in quanto privo di documenti, è stato accompagnato presso gli uffici di polizia per l’identificazione. Presso gli uffici ha iniziato ad inveire fisicamente contro gli operatori fintantoché non lo hanno bloccato. Per puro caso in quel ...