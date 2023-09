Perché può aver senso che Rocco Siffredi vada a parlare di pornografia nelle scuole

(Di venerdì 1 settembre 2023) Non è un modello realistico per la sessualità: laè pura finzione destinata all'intrattenimento. A ribadirlo è il pornodivo, che sottolinea il suo desiderio di spiegare questa verità ai ragazzi, anche attrso incontri mirati. E che alla classe politica rivolge una domanda: «avete lasciato che i siti porno gratuiti facessero da educatori?»

Ma con l'infinità di opzioni disponibili sul mercato, come sidecidere quale notebook è il migliore per le proprie esigenze La risposta a questa domanda non è semplice e lineare,dipende ...Nonandare in un istituto minorile, d eve avere una pena esemplare,ha ucciso un ragazzo. Avevo cresciuto mio figlio facendogli capire che questo mondo era puro. Ho sbagliato. Non ho fatto ...... 'Sono sceso sulla mia tenutapensavo fossero i ladri. Ho avuto paura e ho sparato'. Ma sui ... in particolare, a commento di un post datato 25 gennaio, che nonpassare inosservato. Nell'...