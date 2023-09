Per Zelensky non c’è altro che la vittoria militare Il leader di Kiev | “Con Putin non si tratta” Poi assicura che riconquisterà la Crimea

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 1 settembre 2023) Dopo 18 mesi di guerra e centinaia di migliaia di morti da entrambe le parti, la parola pace resta un tabù. A ricordarcelo è ancora una volta Volodymyrche ieri, in collegamento video al Forum The European House-Ambrosetti a Cernobbio, ha parlato a ruota libera senza dare l’impressione di voler davvero trovare un modo per far cessare le ostilità. Parlando davanti alla platea, in larga misura composta da imprenditori, il presidente dell’Ucraina, forse tradendo un certo timore per un possibile allentamento del supporto occidentale, ha esordito ricordando che “la nostra collaborazione con l’Italia è fondamentale ogni giorno e non abbiamo mai avuto dubbi rispetto alla forza delle decisioni dell’Italia nei nostri confronti rispetto al supporto per l’Ucraina”. “Vogliamo ringraziare l’Italia per il sostegno politico che ci ha dato e anche l’Unione europea per aver ...