Pentagono lancia nuovo sito con materiale declassificato su UFO

(Di venerdì 1 settembre 2023) Il Dipartimento della Difesa statunitense hato unweb che fornirà informazioni ufficiali declassificate sugli UFO, comprese immagini e video, consentendo un'analisi da parte del pubblico.Ilweb è la pagina ufficiale in cui il pubblico può interagire con l'All-domain Anomaly Resolution Office (AARO), un ufficio di rivedere e analizzare gli UFO, definiti dalfenomeni aerei non identificati (UAP). Dalla sua istituzione nel 2022, AARO ha indagato su circa 800 presunti UFO."QuestoWeb fungerà da sportello unico per tutte le informazioni disponibili al pubblico relative ad AARO e UAP", si legge nel comunicato del, dove viene precisato che "AARO aggiornerà regolarmente ilWeb con le sue attività e risultati ...

