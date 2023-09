Pensioni 2024 | aumenti e arretrati in arrivo da gennaio Importi aggiornamento 1 SETTEMBRE

(Di venerdì 1 settembre 2023) Ultime notizie: anuovo conguaglio e: l’Istat ha confermato un tasso di inflazione superiore di quasi un punto a quello in base al quale è stato calcolato l’aumento degli assegni previdenziali dascorso. Questo significa che per i pensionati è inun nuovo conguaglio all’inizio dell’anno prossimo: appunto, la parte mancante rispetto all’adeguamento che ci sarebbe dovuto essere nel 2023, più gli. Una panoramica delle cifre.in base a tasso inflazione definitivo: l’Istat ha comunicato che il tasso di inflazione si è attestato ...

Altrettanto la riforma del Trattato di Dublino che sarà pronta per primaverae che andrà a ... "Ci pagheranno le..." E' il caso di ricordare la profezia di Gustavo Augusto Rol: "che nel ...... nuove misure al vaglio del governo per aumentare gli importi delle, ma anche per ottenere maggiori consensi in vista delle prossime elezioni europee. Per la revisione della tassazione ......dovrebbe essere il lavoro la priorità della legge di Bilancio. Altri ambiti che sono stati particolarmente gettonati nel sondaggio sono quelli della sanità , del fisco e delle, mentre ...

Pensioni, dagli aumenti per le minime ai tagli alle rivalutazioni: come potrebbero cambiare dal 2024 TGCOM

GIUSTIZIA PER SAMAN. L'aereo con a bordo Shabbar Abbas, il padre di Saman estradato in Italia, è atterrato a Ciampino dove l'uomo, imputato per l'omicidio della figlia, è stato preso in consegna e ...In occasione del week-end del Gran Premio di Monza, oggi è stata presentata la nuova generazione che vedremo nel 2024 delle vetture di Formula 2. La nuova generazione correrà nelle stagioni 2024, 2025 ...