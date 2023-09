Pensione anticipata 5 anni prima dei 67 anni | è possibile da subito ma solo per alcuni

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 1 settembre 2023) Andare inaver compiuto i 67di età è, ma soltanto perlavoratori. Casse dello Stato ridotte quasi all’osso. Quindi, cosa fare in manovra finanziaria con il pacchetto pensioni? Tirare in ballo il datore di lavoro e usarlo come “fondo” per rendereil pensionamento anticipato.-ilovetrading.itUn sistema che accolla al datore di lavoro il costo, nonostante le pensioni vengano pagate dall’INPS. Misure low cost, non c’è dubbio, ma che servono come il pane. Ecco perché dafunziona ...