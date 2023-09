Pelosi | le minoranze e quel pregiudizio su FdI Varchi risponde alla speaker Usa

Leggi su formiche

(Di venerdì 1 settembre 2023) Nel complesso, il giudizio che laemerita della Camera Usa, Nancyesprime sul premier Giorgia Meloni è positivo. Anche perché, rimarca durante un incontro con i giornalisti italiani a Venezia, “quando è venuta a Washington, ci ha fatto un’impressione molto positiva” in particolare sull’allineamentolinea del presidente Joe Biden sul conflitto in Ucraina. Ma, chiude, “penso che abbia molte questioni da risolvere: trovo problematico, per i miei valori e perlo in cui credo, il modo in cui si occupa dei diritti dellee della comunità Lgbtq”. “Penso che la considerazione fatta dasia squisitamente personale e frutto di un, più che di un giudizio”. La replica garbata ma risoluta arriva ...