Pd | Schlein | ' aperto al confronto ma sull' autonomia diciamo no'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 settembre 2023) Rom, 1 set (Adnkronos) -a questione della violenzae donne "la repressione non basta, anche se qui in Parlamento la maggioranza ha raccolto una parte del lavoro fatto da noi nella passata legislatura e siamo disponibili a collaborare". Lo dice Ellyin una intervista ad 'Avvenire'. C'è chi propone un approccio bipartisan anche sul tema migranti. È possibile? "Noi alsul merito non ci sottraiamo mai. Ma abbiamo di fronte chi in questi anni ha avvelenato il dibattito con una propaganda fatta di odio e intolleranza", spiega la segretaria del Pd che, tra le altre cose, parla della manovra: "La destra non ha fondi per mantenere le promesse elettorali. Bisogna darsi delle priorità e oggi la priorità è il sostegno alla sanità pubblica universale, tanto più alla luce ...