E ha aggiunto che la pistola non era la sua , ma del gruppo,senso che lui e gli amici se la portavano dietro, per giocarci e per fare scena. ' Ho avutoche potesse succedermi qualcosa e me ...Non averdel povero, insieme ai problemi porta con s anche tanta ricchezza. Abbi il coraggio ... Troppo tenera era la loro età perch potessero discernere il bene dal male senza precipitare...Il buio dei lunghi mesi di carcere interrotto da un atto storico e unicosuo genere, la Grazia ... amore, di famiglia e amici, di vita, di resilienza, ma anche di, di senso di impotenza. ...

Paura nel milanese, precipita un ultraleggero: grave il pilota ilGiornale.it

Il velivolo ha perso il controllo in fase di atterraggio. L'uomo che si trovava a bordo era privo di coscienza ma ancora vivo ...A spararle un commerciante della zona che l'ha sorpresa nel suo giardino. Condanna unanime dalla politica, dalle associazioni animaliste e dai social. Si cercano senza sosta i suoi due cuccioli, non a ...