Patta x Nike Air Max Plus FC Barcelona | la sneaker realizzata per i veri appassionati di calcio

(Di venerdì 1 settembre 2023) Come già avvenuto per la Air Max 1 lo scorso anno, la boutique olandese di streetwearsi sono nuovamente riunite. Questa volta si tratta dellaAir MaxFC: una lettera d'amore alla squadra dispagnola fondata nel 1899 che sa contemporaneamente rendere omaggio allo stile terrace fashion, l'abbigliamento sportivo e casual tipico dei tifosi diinglesi che frequentano le tribune degli stadi, della silhouette rétro.Air MaxFCCaratterizzata da una base in mesh che sfuma dal magenta al blu, ispirata ai colori del club catalano, questa Air Maxpresenta un sistema di ...

Un modello esclusivo che brilla di luce propria, nato dalla collaborazione tra il marchio sportivo Nike e il negozio di streetwear olandese Patta ...3) Nike Air Max 1 Parra Patta "Cherrywood" The Nike Air Max 1 Parra Patta "Cherrywood" entered the market in 2010, restricted to just 258 pairs worldwide. Initially retailing at $110, they now command ...