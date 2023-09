Parlamento | pronti | via | tra Def e Mes tornano i lavori di Camera e Senato Adnkronos

(Di venerdì 1 settembre 2023) Roma, 1 set () - Suona la campanella in. Dalla prossima settimanaa riunirsi lae ilper una ripresa delle attività che si preannuncia densa di impegni. Primo giro di boa la sessione di Bilancio, con l'approvazione tassativa entro fine anno della manovra dopo che il governo avrà inviato alleil Def. Prima sosta il 19 settembre, con le celebrazioni alladel 75/esimo anniversario della Costituzione alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A Montecitorio e a palazzo Madama l'aula è convocata per martedì 5 settembre, nel pomeriggio. Alil fischio d'inizio è fissato alle 16,30 e l'Odg dell'aula prevede 'ratifiche di accordi internazionali', come quello di collaborazione ...

... come in Croazia, dove il partito Moemo! entrerà inper la prima volta con due seggi, ... 'Siamoper la campagna elettorale; lavoriamo duramente con le ONG, i sindacati, le imprese e la ..."Credo che ilsia stato molto chiaro. Se un Paese (candidato, ndr) è pronto, noi dobbiamo essere. La cosa più dolorosa è quando i Paesi aspettano da 12 - 13 anni, come è successo con l'adesione a ...Le autorità locali hanno subito diramato un avviso ai residenti dell'area, chiedendogli di tenersiper una possibile evacuazione. Più di 100 vigili del fuoco in più sono stati dispiegati, ...

Parlamento: pronti, via, tra Def e Mes tornano i lavori di Camera e ... La Gazzetta del Mezzogiorno

Roma, 1 set (Adnkronos) – Suona la campanella in Parlamento. Dalla prossima settimana tornano a riunirsi la Camera e il Senato per una ripresa delle attività che si preannuncia densa di impegni. Primo ...Da smentire anche, per chi è vicino a Casellati, che manchi sintonia con Meloni, perché invece la collaborazione è piena. Proprio il capo del governo ha voluto l'ex presidente del Senato, per il suo ...