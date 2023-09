Parla l’uomo che ha ucciso l’orsa Amarena | “Ho sparato per paura ma non volevo ucciderla”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 settembre 2023) “Hoperma nonuccidere, l’ho trovata dentro la mia proprietà è stato un atto impulsivo, istintivo“. Così si sarebbe giustificato davanti ai carabinieri di San Benedetto dei Marsi l‘uomo che questa notte ha colpito con una fucilata. I militari lo hanno subito identificato e raggiunto per sottoporlo ai rilievi del caso, mentre sono in corso indagini per accertare come siano davvero andate le cose. L’animale, che nei giorni scorsi era stato avvistato mentre passeggiava per il centro di un vicino paese assieme ai suoi cuccioli, non aveva mai mostrato segni di aggressività né aveva mai arrecato problemi ai residenti della zona del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. La notizia della sua morte ha fatto subito il giro del web, suscitando un’ondata di incredulità, ...