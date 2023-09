Parla il padre di Gianbattista Cutolo | «Mio figlio era un talento | Napoli me l’ha ucciso Basta | vado via da questa città»

(Di venerdì 1 settembre 2023) Franco, regista teatrale, è il papà, il 24enne, musicista della Scarlatti Young,in piazza Municipio a. Il giovane musicista sarebbe stato aggredito enella notte a colpi di pistola, dopo una lite per un parcheggio. «Mioera un, un musicista completo, proteso verso una vita meravigliosa, bruciata in strada, con tre colpi di pistola, così, senza un motivo. L’ho cresciuto a pane e cultura emea 24 anni.via da», spiega a Repubblica. «Sì, con la mia testa, da qualche ora sono già fuggito via. Andrò in provincia, a Massa Lubrense, ...

In tv, un militare chea nome del Comitato per la transizione e il ripristino delle ... passato senza soluzione di continuità da Bongo(Omar) a Bongo figlio (Ali), il contesto ...il regista Franco Cutolo, papà del 24enne ucciso in piazza Municipio: "Togliamo i figli alla Camorra. Se una famiglia non ha i requisiti per educare, non deve avere la patria potestà. Solo così ...... anche perché sono un uomo sposato,di due figli, vedo il tema da punti di vista diversi. E ... La verità è che non ci si, si ha vergogna. Non arriviamo neanche al 10% di quello che può dare ...

Parla il padre di Gianbattista Cutolo: «Mio figlio era un talento ... Open

Seconda giornata dell'80esima edizione della kermesse. Tre le pellicole presentate in concorso: El Conde di Pablo Larrain, Ferrari di Michael Mann (al Lido c’è Adam Driver, protagonista del biopic) e ...Capitolo chiuso. Nel giugno scorso la più alta corte d’appello francese, la Corte di Cassazione, ha respinto in maniera definitiva le accuse di stupro nei suoi confronti mosse dall’attrice belga-oland ...