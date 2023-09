Papa Francesco in Mongolia

(Di venerdì 1 settembre 2023) (Adnkronos) –è in. L’aereo è atterrato a Ulan Bator alle 9.51 locali (03.51 ora di Roma). Bergoglio è il primo Pontefice ad andare nel Paese. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Sarebbe paradossale se, pur animato dalle migliori e condivise intenzioni, fosse proprio un Governo di centrodestra a spianare involontariamente la strada a quella cheha definito una '...... Roberto Maroni, Franco Frattini, ilemerito Benedetto XVI eAlberoni. Le 15 idee contro l'Apocalisse demografica . De Molli ha poi invitato politici ed economisti a riflettere sul ...Ulan Bator (AsiaNews) -è arrivato questa mattina alle 10 (quando in Italia erano ancora le 4) all'aeroporto Gengis Khan di Ulan Bator per il suo viaggio apostolico che lo terrà nel Paese delle steppe fino a ...

L'accoglienza all'areoporto Gengis Khan, domani l'inizio degli incontri ufficiali. Sull'aereo ai giornalisti: "Ci farà bene il silenzio di questo grande Paese". Durante il volo il telegramma a Xi Jinp ...Sgarbo della Cina al Papa mentre è in viaggio per la Mongolia, Pechino avrebbe vietato ai vescovi cinesi di viaggiare verso Ulan Bator per incontrarlo. Intanto ...