Papa Francesco arrivato in Mongolia

Ulan Bator (AsiaNews) -è arrivato questa mattina alle 10 (quando in Italia erano ancora le 4) all'aeroporto Gengis Khan di Ulan Bator per il suo viaggio apostolico che lo terrà nel Paese delle steppe fino a ...e' arrivato in Mongolia. L'aereo con a bordo il pontefice e' atterrato allo scalo internazionale della capitale Ulan Bator. Ile' stato accolto dal ministro degli Esteri. Dopo una ...Nicolò Anselmi, rilancia con forza i pensieri die invita tutta la comunità riminese a riflettere sul tema, proponendo una serie di gesti concreti da vivere nella quotidianità. "Dal ...

Papa Francesco e' arrivato in Mongolia. L'aereo con a bordo il pontefice e' atterrato allo scalo internazionale della capitale Ulan Bator. Il Papa ...Sgarbo della Cina al Papa mentre è in viaggio per la Mongolia, Pechino avrebbe vietato ai vescovi cinesi di viaggiare verso Ulan Bator per incontrarlo. Intanto ...