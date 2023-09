Papa Francesco a Ulan Bator | primo pontefice della storia in Mongolia

(Di venerdì 1 settembre 2023) (Adnkronos) –, è in. L'aereo è atterrato all’Aeroporto Internazionale 'Chinggis Khaan' dialle 9.51 locali (03.51 ora di Roma). All’arrivo,è stato accolto dal Ministro degli Affari Esteri, Batmunkh Battsetseg. Dopo la Guardia d’Onore e il saluto delle Delegazioni, ile il Ministro degli Affari Esteri hanno raggiunto la Vip Lounge dell’Aeroporto per un breve colloquio. Al termine, ilsi è trasferito in auto alla Prefettura Apostolica di, dove soggiornerà fino a lunedì prossimo, e dove è ...

INVIATO A ULAN BATOR. Il Pontefice è "nel cuore dell'Asia".è il primoad arrivare in Mongolia, nazione che "va capita con i sensi. Sembra non finire, e il popolo è poco numeroso. Ci farà bene comprendere questo silenzio, così lungo, così grande"...... oltre all'apertura degli stand, alle ore 17,30 presso Palazzo San, il programma prevede ... Massimo Fiorino , direttore generale Assolatte; Claudio, presidente Coldiretti Molise; Robert ..., primo pontefice della storia, è in Mongolia. L'aereo è atterrato all'Aeroporto Internazionale 'Chinggis Khaan' di Ulan Bator alle 9.51 locali (03.51 ora di Roma). All'arrivo,...

Papa Francesco è arrivato in Mongolia. L'aereo con a bordo il Pontefice è atterrato allo scalo internazionale della capitale Ulan Bator. Il Papa è stato accolto dal ministro degli Esteri. Dopo una ...(LaPresse) Papa Francesco è arrivato in Mongolia per una visita volta a incoraggiare una delle comunità cattoliche più piccole e nuove del mondo. È la prima volta che un Pontefice visita questo Paese ...