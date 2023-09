L'ho cresciuto ae cultura e Napoli me l'ha ucciso a 24 anni . Vado via da questa città, basta"... Da padre, da uomo di cultura, da sessantenne, sostengo che se una famiglia non ha i requisiti...Pietàla nazione che indossa abiti che non ha tessuto /e mangiache non ha mietuto : con questi versi filosofici di Kahlil Gibran inizia Mappa mutagli annegati (2019), raccolta poetica dell'...Amato dalle celeb (e quindi è sempre meglio prenotare) è famoso anchei vini che propone, come ... 'To die for' gli spaghetti alle vongole sgusciate con capperi etostato e le tagliatelle con ...

"Pane per i denti della Fagnani". Fabrizio Corona torna in tv ilGiornale.it

Il progetto promosso dall’associazione La miglior vita possibile in collaborazione con il mattino di Padova, con la regia di Paolo Borraccetti. Nel cast ...Pietà per la nazione che indossa abiti che non ha tessuto /e mangia pane che non ha mietuto: con questi versi filosofici di Kahlil Gibran inizia Mappa muta per gli annegati (2019), raccolta poetica ...