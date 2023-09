Palù | “Varianti Covid? Smettiamola di mettere paura alla gente”

(Di venerdì 1 settembre 2023) In un’intervista recente rilasciata al Corriere della Sera, il presidente dell’agenzia del farmaco Aifa, Giorgio, ha condiviso alcuni pensieri importanti sulla pandemia di-19, confermando che in questo momento “non c’è motivo di preoccupazione”. Ha discusso anche dell’evoluzione del virus, della recente ondata di casi e delle cautele da prendere. Inoltre, ha toccato il tema delle nuovedele delle vaccinazioni. Le nuove“Se il virus fosse diventato più pericoloso, l’evoluzione ne uscirebbe stravolta”, ha dichiarato, sottolineando che il Sars-CoV-2 ha dovuto adattarsi all’uomo e non può permettersi di essere più patogeno “perché equivarrebbe all’estinzione”. Insomma: il virus non mette piùe anzi ...

