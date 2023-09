Palermo | UFFICIALE l'arrivo di un difensore

... 'È: Samuele Damiani vestirà la maglia della Juventus Next Gen nella stagione 2023/2024. Il classe 1998 arriva in prestito annuale daldopo una presenza in Coppa Italia con i ...Non è comunque un addio con il. Damiani lascia ma soltanto in prestito, senza neanche il diritto di riscatto a favore della squadra bianconera: appena finirà la stagione, quindi, tornerà in ...'Ho arbitrato anche in Italia, a Roma, a Rovigo e nella mia. Vado inoltre fiero del lavoro ... Di Matteo poteva ritirarsi da arbitro, una volta raggiunta l'età pensionabiledi 65 anni,...

Mamadou Coulibaly è un nuovo giocatore del Palermo / UFFICIALE Stadionews.it

Si rafforza il Palermo, che ha preso dai ferraresi il difensore Pedia ... il Bari ha chiuso i colpi Aramu e Achik (si attendono gli annunci ufficiali). L'operatività di Polito, però, non si sta certo ...15:31 - Ufficiale, Mamadou Coulibaly passa al Palermo in prestito con diritto di riscatto. 15:30 - Il Sassuolo riporta in Italia Samu Castillejo, ex esterno offensivo del Milan. 15:27 - Dopo sette ...