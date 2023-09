Palermo | Corini | “Contento della squadra | ora vinciamo anche le partite sporche”

Queste le parole di Eugenioin conferenza stampa. L'allenatore ha presentato la prossima sfida di campionato che vede ilospitare la Feralpisalò. Prima fatto una riesamina della scorsa ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 'Complessivamente penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro' . Eugenioha parlato così del calciomercato delnella sessione estiva che si è appena conclusa. 'La squadra è cresciuta sotto tanti punti di vista - ha commentato- . Adesso, dobbiamo ...ATTACCO Aservivano esterni per il 'nuovo' progetto del 4 - 3 - 3 e ilha puntato su una garanzia come Roberto Insigne , reduce da una grande stagione col Frosinone. Poi c'è stato da ...

Calciomercato Palermo, GdS: “Di Francesco si scalda. Suggestione Crisetig per Corini” Mediagol.it

E' terminato il calciomercato. Tra cessioni, acquisti e rinnovi, il Palermo ha superato l'esame Ecco cosa ne pensa il mister Eugenio Corini, oggi in conferenza stampa, in vista della prossima sfida d ...La Feralpisalò è ufficialmente atterrata a Palermo. I verdazzurri sfideranno domani sera, allo Stadio Renzo Barbera, il Palermo ...