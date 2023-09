Pagelle Sassuolo-Verona | i voti ai protagonisti del match

(Di venerdì 1 settembre 2023) I top e flop e iaidelvalido per la 3ª giornata di Serie A 2023/24:Ledeideltra, valido per la 3ª giornata del campionato di Serie A 2023/2024. TOP: Pinamonti FLOP: Vina: a fine partita

... lee le parole dei protagonisti; intanto ecco le possibili scelte dei due allenatori Alessio Dionisi e Marco Baroni.- Toljan, Erlic, Viti e Vina in difesa. Da valutare Berardi, ma ...Lee highlights di Napoli -, gara valida per la seconda giornata di Serie A 2023/2024: Di Lorenzo è il migliore del match NAPOLI: Meret A. 6, Di Lorenzo G. 7.5, Rrahmani A. 6.5, Juan ...PROBABILI FORMAZIONI - CONSIGLI - CONVOCATI - ARBITRI -- PRONOSTICI Venerdì 1 settembre 18.30- Verona 20.45 Roma - Milan Sabato 2 settembre 18.30 Bologna - Cagliari Udinese - ...

Serie A - Le pagelle di Napoli-Sassuolo 2-0: Di Lorenzo MVP ... Eurosport IT

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 3ª giornata di Serie A 2023/24: pagelle Sassuolo-Verona Le pagelle dei protagonisti del match tra Sassuolo e Verona, valido per la 3ª gior ...In attacco Baroni opta per il tridente “leggero” con Mboula e Folorunsho alle spalle di Ngonge Sono state rese note le formazioni ufficiali di Sassuolo–Verona, gara valida per la terza giornata del ca ...