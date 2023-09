Pagelle Sassuolo-Verona 3-1 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

(Di venerdì 1 settembre 2023) Ledi3-1, con iai protagonisti e ildel match valido per la terza giornata di. Pinamonti la sblocca, pareggia i conti Ngonge con un cross che diventa un tiro. Ma poi sale in cattedra Berardi, tornato a disposizione dopo le bizze di mercato, con una doppietta (uno su rigore) che regala i tre punti ai neroverdi e condanna alla prima sconfitta gli scaligeri. Di seguito ecco le. GLI HIGHLIGHTS(4-3-3): Consigli 5.5; Toljan 6.5, Erlic 6.5, Tressoldi 6, Vina 5.5 (20’st Pedersen 6); Boloca 6, Matheus Henrique 6.5 Thorsvdet 6 (20’st Bajrami 6.5); Berardi 8 (33’st Ceide 6), Pinamonti 7 (33’st Mulattieri 6), Laurienté 7 (41’st Racic sv). In panchina: ...

Il Sassuolo si sblocca in campionato e vince 3-1 contro il Verona: Berardi is back e trascina i suoi verso una grande vittoria, bene anche Pinamonti che si sblocca Si Sblocca il Sassuolo in campionato ...Daniel BOLOCA 6.5: conferma le ottime impressioni dell’esordio di Napoli, dove l’insufficienza era dovuta soltanto al grossolano errore in occasione del rigore. Gioca in maniera spoglia ma efficace, ...