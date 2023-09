Padre di Saman Estradato in Italia per Affrontare Accuse di Omicidio

(Di venerdì 1 settembre 2023) Roma - Shabbar Abbas, ilaccusato dell'di sua figlianel 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, è tornato indopo essere statodal Pakistan. Il suo viaggio è stato effettuato a bordo di un Falcon 900 dell'Aeronautica Militarena, proveniente da Islamabad. L'aereo, che trasportava anche personale del servizio per la cooperazione internazionale di polizia, insieme ai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Reggio Emilia, ha atterrato poco dopo la mezzanotte presso l'aeroporto di Ciampino. Dopo lo sbarco dall'aereo, Shabbar Abbas è stato immediatamente preso in consegna dalle autoritàne presso l'ufficio di polizia giudiziaria dell'aeroporto di Ciampino. Qui gli è stato notificato il ...

7.55, aereo con ilgiunto a Roma L'aereo con a bordo Shabbar Abbas,l'uomo accusato dell'omicidio di sua figliaed estradato dal Pakistan,è arrivato all'aeroporto romano di Ciampino. L'...Shabbar Abbas, accusato dell'omicidio della figliaavvenuto nel 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, ed estradato dal Pakistan in Italia, è arrivato nella notte a Roma. L'uomo ha viaggiato a bordo di un Falcon 900 dell'Aeronautica ...L'uomo ha volato a bordo di un Falcon 900 dell'Aeronautica militare. Potrebbe essere sentito in aula l'8 settembre

Estradato il padre di Saman, è arrivato a Ciampino RaiNews

Shabbar Abbas è atterrato questa notte a Ciampino ed è stato stato poi portato in carcere a Roma, in attesa del trasferimento per Reggio Emilia ...E' arrivato in Italia Shabbar Abbas, il padre di Saman, estradato dal Pakistan perché accusato dell'omicidio della figlia avvenuto nel 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. L'aereo, un ...