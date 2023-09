Padovan | «Lukaku ha interrotto coi suoi ex compagni dopo lo strappo con l’Inter»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 1 settembre 2023) Alle 19.30sarà presentato all’Olimpico in campo come giocatore della Roma, prima della partita contro, intervenuto in collegamento a Radio Sportiva, parla della questione del rapporto coiexal. LA CHIUSURA – Romelunon è (più) il benvenuto alquanto ha fatto in estate, e arrivano conferme anche nella giornata di oggi. Giancarlola vede in maniera differente: «hai rapporti coiexaver strappato con. Poi non so se sia stato mal consigliato.ha un suo carattere una sua ...