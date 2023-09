Pace in Ucraina? Discorso impossibile | Caracciolo non lascia scampo

(Di venerdì 1 settembre 2023) “Lain”. Inizia così l'articolo a firma di Lucio, esperto di geopolitica, apparso su La Stampa. Un intervento che gela gli animi di chi pensava che dopo oltre un anno e mezzo dall'inizio del conflitto tra Kiev e Mosca ci potessero essere dei passi avanti verso la fine della contesa: “La guerra può finire solo in tre modi: collasso russo, collasso ucraino o cessate il fuoco per esaurimento di entrambi un minuto prima del loro cedimento strutturale. Nel primo caso crollerebbe non solo Vladimir Putin ma forse la Russia. Nel secondo, insieme a Volodymyr Zelensky sarebbe eliminata anche l'. Nel terzo, il grado di distruzione fisica e morale deciderebbe della sopravvivenza di Putin e Zelensky e impegnerebbe per molti anni i loro successori in una ricostruzione da ...

e sicurezza , così come crescita e benessere dei popoli, passano attraverso la capacità dell'... la stessa guerra determinata dall'aggressione da parte della Federazione Russa all', abbiano ..."Sulla violenza di genere la repressione non basta" Un passaggio che offre l'occasione per ribadire quale sia la posizione sua e del Pd sulla guerra in: "Serve unagiusta che ovviamente ...'Senza la Crimea, senza il Donbass e senza i territori occupati non ci potrà essere unasostenibile ine quindi neppure nell'area europea'. Lo ha detto a proposito il presidente dell'Volodymyr Zelensky intervenendo in video collegamento al Forum Ambrosetti di ...

Dopo Mattarella, al Forum di Cernobbio interviene anche Zelensky: “Nessuna pace senza Crimea e territori occupati” Dopo il messaggio del Capo dello Stato, in un collegamento video, al Forum è ...Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie dell’1 settembre 2023: droni di Kiev sulla Russia, Mosca segnala incendio in ...