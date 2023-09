Pablo Longoria | «La Serie A a 18 squadre passaggio necessario»

(Di venerdì 1 settembre 2023) Le parole di, presidente dell’Olympique Marsiglia: «18possono rendere un campionato più affascinante», presidente dell’Olympique Marsiglia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue parole.A A 18– «Per me era unperché il calendario è pieno di partite e ridurre il campionato di quattro partite ci aiuterà a salvaguardare i giocatori. Io sono molto favorevole a questa riduzione, si può fare un campionato più affascinante». CORREA – «Per noi è stato un acquisto molto importante, di livello. Noi consideriamo il Tucu come nei primi anni al Siviglia e alla Sampdoria, un giocatore che può giocare tra le linee. Ci mancava un calciatore così, è ...

A partire da questa stagione, la Ligue 1 ha abbandonato lo storico format a 20 squadre per abbracciare quello a 18. Una riduzione delle partecipanti che da tempo viene proposta anche in Serie A