(Di venerdì 1 settembre 2023). Dal 1° settembre l’Asst Bergamo Ovest farà un ulteriore passo verso la digitalizzazione. L’ha infatti deciso di fornire ai pazienti un user name e una password per consultare le immagini degli esami radiografici e di medicina nucleare, eliminando così la consegna manuale dei CD/DVD. Una soluzione che farà felici tante persone, che anziché dover tornare ina ritirare i referti, finalmente potranno consultarli comodamente da casa tramite il cloud aziendale dell’. La procedura necessita di un codice di accesso, che verrà rilasciato al momento dell’esame (insieme alle spiegazioni per l’accesso e il download della documentazione sanitaria). Gli esiti saranno consultabili in qualunque momento – entro 45 giorni dalla refertazione dell’esame – e da qualsiasi dispositivo (PC, MAC, tablet e ...

Ospedale di Treviglio, stop ai cd: le radiografie si leggeranno online BergamoNews.it

