Ospedale di Saronno | nuovo direttore per Ortopedia e Traumatologia | “Prosegue processo di rilancio”

(Di venerdì 1 settembre 2023)per la Struttura Complessa didell’di, è il dottor Giuliano Salvatori del Prato. Laureatosi a pieni voti in Medicina e Chirurgia nel 1993 presso l’Università degli Studi di Milano, il dott. Salvadori si è successivamente specializzato innel 1998. Ha prestato servizio in diverse pubbliche ...

Pd Saronno e ospedale: “L'impegno di sindaco e amministrazione ... ilSaronno

SARONNO – “Ospedale di Saronno, arriva il nuovo direttore per l’ortopedia. Dopo l’incontro di maggio tra alcuni sindaci del Saronnese e l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, il nostro ...Como 1907 si apre oggi il 4° turno d'andata del campionato cadetto, mister Longo presenta l'impegno azzurro. Como 1907 Cerri e Abildgaard in ospedale dopo uno scontro in allenamento sono stati dimessi ...