Orsa Amarena uccisa in Abruzzo | WWF | “Ora a rischio i suoi due cuccioli”

Leggi su tpi

(Di venerdì 1 settembre 2023) La morte dell’a fucilate ieri sera, è “una notizia terribile e un evento che rischiano di vanificare gli sforzi per la conservazione dell’orso bruno marsicano, il plantigrado più raro d’Europa. La notizia dell’uccisione didiventata suo malgrado prima star dei social e oggi simbolo della violenza insensata con cui qualcuno si rapporta alla natura, rappresenta un duro colpo per le speranze di sopravvivenza dell’orso in Appennino”. Così il Wwf Italia in una nota. “Quest’estateera stata avvistata e ripresa con duedell’anno, ad oggi non ancora autosufficienti e il cui destino è dunque a forte(idi orso restano generalmente circa un anno e mezzo con la madre). Per ...